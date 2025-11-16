Virus gripa potvrđen je i u još tri okruga u Srbiji, tako da je sada prisutan u ukupno osam, saopšteno je u najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Upravo zbog virusa gripa vrlo lako može da se oboli od bolesti zbog koje u Srbiji već godinama unazad umire sve više ljudi, a ključnih sedam simptoma neretko prolazi ispod radara.
U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kako je saopštio „Batut“ grip je potvrđen u Topličkom Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Kod obolelih su laboratorijski potvrđeni grip tip AH3 i A netipizirani.
Od početka sezone grip je laboratorijski potvrđen na teritoriji pet okruga:
- Zlatiborski okrug
- Južnobanatski okrug
- Sremski okrug
- Kolubarski okrug
- grad Beograd
- Pomoravski okrug
- Toplički okrug
- Južnobački okrug
U Rasinskom okrugu još uvek nema laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa.
Podsetimo, kako je „Batut“ ranije pisao sve je kraći životni vek u Srbiji, a najvažniji uzroci su posledice srčanih bolesti, moždanih udare, gojaznosti i starenje populacije. Takođe, bolesti kao što su grip i upala pluća još od 2015. godine odnose sve više života, globalno, a to se naravno odražava i na Srbiju. „Ono što je jasno jeste da kontinuirano povećanje dugovečnosti ne treba uzimati zdravo za gotovo, i da je unapređenje zdravstvene zaštite starijih ljudi i drugih osetljivih populacionih grupa od najveće važnosti za produženje životnog veka“, saopštili su tada iz „Batuta“.
Upala pluća, nije nimalo bezazlena, a vrlo često je posledica podjednako opasnog virusa gripa koji osim što napada pluća, slabi srčani mišić, dovodi do upale mozga, pa čak i sepse.
Većina ljudi koji dobiju grip će se oporaviti za nekoliko dana do manje od dve nedelje, ali neki ljudi će razviti komplikacije kao što je pneumonija – upala pluća, od kojih neke mogu biti opasne po život i da dovedu do smrti. Pneumonija (upala pluća) nastaje kada infekcija izazove upalu vazdušnih mehurića u jednom ili oba plućna krila, koja mogu da se napune tečnošću ili gnojem.
Najčešći simptomi su:
- Kašalj, koji može da bude suv, dok sluz kod iskašljavanja može da bude žuta, zelena, smeđa ili krvava
- Osećaj slabosti i umora, kao i opšte loše stanje
- Otežano disanje
- Nedostatak apetita
- Brz rad srca
- Znojenje i drhtanje
- Bol u grudima, izazvan upalom tanke membrane između pluća i rebra
Mogući su i ovi simptomi:
- Zbunjenost (posebno kod starijih osoba)
- Nizak krvni pritisak
- Iskašljavanje krvi
- Bolovi u zglobovima ili mišićima, bolovi u telu
- Osećaj mučnine ili povraćanja
Vаkcinа prоtiv gripа је nајеfеktivniјi i nајbеzbedniјi vid individuаlnе i kоlеktivnе zаštitе оd gripа. Vrеmе nеоphоdnо zа sticаnjе imunitеtа iznоsi dvе dо tri nеdеljе nаkоn vаkcinаciје, а pоstvаkcinаlni imunitеt vаrirа i trаје оd 6 dо 12 mеsеci.
U sklаdu sа Prаvilnikom о prоgrаmu оbаvеznе i prеpоručеnе imunizаciје stаnоvništvа prоtiv оdrеđеnih zаrаznih bоlеsti, sprоvоdi sе оbаvеznа imunizаciја osoba u pоsеbnоm riziku оd tеških fоrmi i kоmplikаciја gripа, i to:
- trudnica
- licа stаriјih оd šеst mеsеci živоtа sа hrоničnim pоrеmеćајimа
- osoba starijih od 65 gоdinа
- člаnоva pоrоdicе bоlеsnikа u pоvеćаnоm riziku
Pоrеd tоgа, оbаvеznа imunizаciја prоtiv gripа sprоvоdi sе i kоd osoba zаpоslеnih u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа.