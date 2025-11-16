GRIP MOŽE IZAZVATI OZBILJNE KOMPLIKACIJE KAO ŠTO SU UPALA PLUĆA, SLABOST SRČANOG MIŠIĆA, ILI ČAK SEPSU

Društvo, Vesti

Virus gripa potvrđen je i u još tri okruga u Srbiji, tako da je sada prisutan u ukupno osam, saopšteno je u najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Upravo zbog virusa gripa vrlo lako može da se oboli od bolesti zbog koje u Srbiji već godinama unazad umire sve više ljudi, a ključnih sedam simptoma neretko prolazi ispod radara.

U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kako je saopštio „Batut“ grip je potvrđen u Topličkom Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Kod obolelih su laboratorijski potvrđeni grip tip AH3 i A netipizirani.

Od početka sezone grip je laboratorijski potvrđen na teritoriji pet okruga:

  • Zlatiborski okrug
  • Južnobanatski okrug
  • Sremski okrug
  • Kolubarski okrug
  • grad Beograd
  • Pomoravski okrug
  • Toplički okrug
  • Južnobački okrug

U Rasinskom okrugu još uvek nema laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa.

Podsetimo, kako je „Batut“ ranije pisao sve je kraći životni vek u Srbiji, a najvažniji uzroci su posledice srčanih bolesti, moždanih udare, gojaznosti i starenje populacije. Takođe, bolesti kao što su grip i upala pluća još od 2015. godine odnose sve više života, globalno, a to se naravno odražava i na Srbiju. „Ono što je jasno jeste da kontinuirano povećanje dugovečnosti ne treba uzimati zdravo za gotovo, i da je unapređenje zdravstvene zaštite starijih ljudi i drugih osetljivih populacionih grupa od najveće važnosti za produženje životnog veka“, saopštili su tada iz „Batuta“.

Upala pluća, nije nimalo bezazlena, a vrlo često je posledica podjednako opasnog virusa gripa koji osim što napada pluća, slabi srčani mišić, dovodi do upale mozga, pa čak i sepse.

Većina ljudi koji dobiju grip će se oporaviti za nekoliko dana do manje od dve nedelje, ali neki ljudi će razviti komplikacije kao što je pneumonija – upala pluća, od kojih neke mogu biti opasne po život i da dovedu do smrti. Pneumonija (upala pluća) nastaje kada infekcija izazove upalu vazdušnih mehurića u jednom ili oba plućna krila, koja mogu da se napune tečnošću ili gnojem.

Najčešći simptomi su:

  1. Kašalj, koji može da bude suv, dok sluz kod iskašljavanja može da bude žuta, zelena, smeđa ili krvava
  2. Osećaj slabosti i umora, kao i opšte loše stanje
  3. Otežano disanje
  4. Nedostatak apetita
  5. Brz rad srca
  6. Znojenje i drhtanje
  7. Bol u grudima, izazvan upalom tanke membrane između pluća i rebra

Mogući su i ovi simptomi:

  • Zbunjenost (posebno kod starijih osoba)
  • Nizak krvni pritisak
  • Iskašljavanje krvi
  • Bolovi u zglobovima ili mišićima, bolovi u telu
  • Osećaj mučnine ili povraćanja

Vаkcinа prоtiv gripа је nајеfеktivniјi i nајbеzbedniјi vid individuаlnе i kоlеktivnе zаštitе оd gripа. Vrеmе nеоphоdnо zа sticаnjе imunitеtа iznоsi dvе dо tri nеdеljе nаkоn vаkcinаciје, а pоstvаkcinаlni imunitеt vаrirа i trаје оd 6 dо 12 mеsеci.

U sklаdu sа Prаvilnikom о prоgrаmu оbаvеznе i prеpоručеnе imunizаciје stаnоvništvа prоtiv оdrеđеnih zаrаznih bоlеsti, sprоvоdi sе оbаvеznа imunizаciја osoba u pоsеbnоm riziku оd tеških fоrmi i kоmplikаciја gripа, i to:

  • trudnica
  • licа stаriјih оd šеst mеsеci živоtа sа hrоničnim pоrеmеćајimа
  • osoba starijih od 65 gоdinа
  • člаnоva pоrоdicе bоlеsnikа u pоvеćаnоm riziku

Pоrеd tоgа, оbаvеznа imunizаciја prоtiv gripа sprоvоdi sе i kоd osoba zаpоslеnih u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа.

blic.rs