GRIP MOŽE IZAZVATI OZBILJNE KOMPLIKACIJE KAO ŠTO SU UPALA PLUĆA, SLABOST SRČANOG MIŠIĆA, ILI ČAK SEPSU

Virus gripa potvrđen je i u još tri okruga u Srbiji, tako da je sada prisutan u ukupno osam, saopšteno je u najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Upravo zbog virusa gripa vrlo lako može da se oboli od bolesti zbog koje u Srbiji već godinama unazad umire sve više ljudi, a ključnih sedam simptoma neretko prolazi ispod radara.

U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kako je saopštio „Batut“ grip je potvrđen u Topličkom Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Kod obolelih su laboratorijski potvrđeni grip tip AH3 i A netipizirani.