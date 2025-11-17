U RPK Kruševac održan je poslovni sastanak privredne komore malih i srednjih preduzeća Soluna i privrednika Rasinskog okruga.

Poslovna delegacija Privredne komore malih i srednjih preduzeća Soluna boravi u radnoj poseti Rasinskom okrugu, u okviru koje je danas u RPK Kruševac održan sastanak sa privrednicima Rasinskog okruga. Saradnja kompanija iz našeg okruga sa grčkim partnerima je u kontinuiranom porastu, samo je u prošloj godini izvoz naših proizvoda u Grčku povećan za 64 procenata u odnosu na 2023. godinu, a spoljno trgovinska razmena iznosila je preko 11 miliona evra.

Dobra poslovna saradnja otvara i mogucnosti za unapeđenje u različitim oblastiima, kao i nove investicije, smatra predsednik privredne komore Soluna.

Saradnja domaćih i grčkih malih i srednjih preduzeća doprineće dodatnom razvoju i unapređenju u oblasti energetike, prehrambenoj i građevinskoj industriji.

U okviru poslovne posete, predstavici privredne komore Soluna i grčkih kompanija, upoznali su se sa turističkim potencijalima grada i Rasinskog okruga.