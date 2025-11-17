SVEČANO OTVOREN TEREN ZA MALE SPORTOVE U BLIZINI ŠKOLE U VELIKOM ŠILJEGOVCU

Veliki Šiljegovac je 2023. godine bio pobednik Sportskih seoskih igara i kao glavnu nagradu dobio vaučer za izgradnju otvorenog sportskog terena. Dve godine kasnije, danas je svečano otvoren sportski teren u blizini škole u Velikom Šiljegovcu.

Seoske igre su ekipno takmičenje mesnih zajednica sa seoskog područja Srbije u deset disciplina. Na završnom takmičenju Seoskih igara ekipa Velikog Šiljegovca, kao predstavnik Grada Kruševca, osvojila je prvo mesto i postala državni prvak Srbije Seoskih igara Sportskog saveza Srbije za 2023. godinu. Kao pobedniku, uručeni su im pehar, medalje i vaučer za izgradnju otvorenog sportskog terena za male sportove. Danas, dve godine posle, svečano je otvoren sportski teren u blizini škole.

Tokom prošle godine počela je izgradnja terena čiju pripremu je uradila kruševačka tehnogradnja.

Nakon sečenja vrpce i predaje terena meštanima Šiljegovca usledila je podela sportskih rekvizita od strane sportskog saveza Srbije, a nakon toga nastupio je KUD “Ćukovac”.