POSLE TOPLIH NOVEMBARSKIH DANA, U UTORAK ZAHLAĐENJE SA KIŠOM. OD ČETVRTKA PONOVO TOPLO

U Srbiji u ponedeljak iznad većeg dela malo i umereno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na istoku Srbije ujutro magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana. Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 2 do 13°C, a najviša od 17 do 24°C, u Negotinskoj Krajini oko 10°C. Uveče i noću jače naoblačenje, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 90%.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno oblačno, ali toplo vreme. Jutarnja temperatura oko 7, maksimalna dnevna i do 20°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju u ponedeljak: Očekivane biometeorološke prilike mogu dovesti do pojačanja tegoba kod osoba sa osetlјivim nervnim sistemom, naročito u popodnevnim časovima. Izvestan oprez se savetuje kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata moguća je razdražlјivost, pospanost i bolovi u mišićima. U saobraćaju je neophodan dodatni oprez.

U Srbiji u utorak oblačno i osetno hladnije. U Vojvodini prestanak padavina, a u ostalim krajevima s kišom, koja će u planinskim predelima jugozapadne i zapadne Srbije brzo preći u sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Na jugozapadu i jugu se očekuju obiilnije padavine. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura od 5 do 11°C, a najviša od 7 do 13°C. Upozorenje: Količina padavina veća od 40 l/m² za 24 sata, verovatnoća 90%. U utorak u Kruševcu kišni dan, uz osetniji pad dnevne temperature. Ujutru oko 7, maksimalno, tokom dana oko 8°C, U Srbiji u sredu pretežno oblačno i hladno. Na severu i zapadu suvo uz delimično razvedravanje, u ostalim krajevima mestimično s kišom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 6°C, a najviša od 6 do 12°C. Količina padavina veća od 20 l/m² za 12 sati, verovatnoća 80%. U sredu u Kruševcu malo toplije, uz oblačno vreme i slabu kišu. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 12°C, U Srbiji u četvrtak umereno do potpuno oblačno i toplije. U većini krajeva biće suvo, a kratkotrajna kiša biće lokalna pojava. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno jak, južni. Najniža temperatura od 2 do 8°C, a najviša od 10 do 18°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano, sa povremenom oblačnošću. Jutarnja oko 5, najviša dnevna temperatura do 20°C.

U petak u Kruševcu sunčano, sa povremenom oblačnošću i mogućom slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna do 15°C.

U subotu u Kruševcu sunčano, sa povremenom oblačnošću i mogućom slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna do 19°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno, ali i hladnije. Jutarnja oko 9, najviša dnevna temperatura do 13°C.

U ponedeljak u Kruševcu smena sunca i oblaka. Jutarnja oko 6, najviša dnevna temperatura do 12°C.