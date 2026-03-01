Jefimija TV, Kruševac

DERBI ZAČELJA ZAVRŠEN BEZ POBEDNIKA. NAPREDAK OSVOJIO PRVI BOD U PROLEĆNOM DELU SEZONE

ByGoran Nikolić

mar 1, 2026

U derbiju začelja tabele Superlige Srbije, fudbaleri Napretka i Spartaka u Kruševcu su odigrali nerešeno 1:1. Strelac za Spartak i 0:1 bio je Linkoln u 55. minutu susreta, dok je u devedesettrećem minutu na 1:1 izjednačio Andrija Majdevac.

Napredak, od kada se nastavila Supeliga ove godine, tek je sada osvojio svoj prvi bod, do su Subotičani propustili priliku da stignu do svoje prve pobede u prolećnom delu šampionata.

Napredak će svoju sledeću utakmicu odigrati na stadionu „Rajko Mitić“ protiv Crvene zvezde.

