REZULTATI SA DRŽAVNOG PRVENSTVA SPECIJALNE OLIMPIJADE SRBIJE ODRŽANOM U KRUŠEVCU

Pod pokroviteljstvom grada Kruševca i uz pomoć Sportskog kluba „Palestra“, na zatvorenim bazenima Sportskog Centra Kruševac, u subotu 28. februara 2026.godine, održano je Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u plivanju. Učestvovalo je 11 gradova Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama. Takmičenje je bilo na 25 i 50 metara prsno i kraul.

Palestru je predstavljalo 4 plivača koji su osvojili 8 medalja (dve zlatne, pet srebrnih i jednu bronzanu).

1. mesto: Violeta Misini – 25m prsno; Lidija Misini– 25m kraul,

2. mesto: Miloš Đokić – 25m kraul; Uroš Budimčić – 25m prsno; Lidija Misini – 25m prsno; Violeta Misini – 50m prsno,

3. mesto: Miloš Đokić – 50m kraul.

Ispred Gradske Uprave Kruševac, pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić podržala je ovo takmičenje, a pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić pozdravila je i otvorila ovo takmičenje. Zakletvu Specijalne Olimpijade izgovorio je naš plivač Miloš Đokić – „Dozvoli mi da pobedim, ali ako ne mogu, dozvoli mi da budem hrabar u svom pokušaju“.