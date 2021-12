DANAS ZVANIČNO POČELA SKI SEZONA NA KOPAONIKU

Ski sezona na Kopaoniku zvanično je otvorena u četvrtak, 09. decembra. Radno vreme skijališta će biti od 9 do 15.30 časova, dok će gondola Brzeće – Mali Karaman raditi od 9 do 15 časova. Noćna staza Karaman greben će raditi od 18 do 22 časa.

Tokom ski openinga važiće popust u visini od 30 posto na pojedinačne, poludnevne, dnevne, dvodnevne, trodnevne i četvorodnevne karte koje se kupe i koriste u vreme trajanja ski openinga, kao i za karte za sve vrste zabavnih sadržaja. Tako će recimo, cena ski pasa za jedan dan koštaće 2.590, dok će za četiri dana iznositi 8.750 dinara. Noćno skijanje se dodatno naplaćuje.

Nakon obustave zbog radova na rekonstrukciji, koja je trajala od aprila meseca, normalizovan je saobraćaj na putu Jošanička Banja – Kopaonik.