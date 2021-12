METEOS: OBLAČNO SA KIŠOM TOKOM DANA, VEČE SUVO

U petak malo hladnije sa kišom i susnežicom, a na severu prestanak padavina u prvom delu dana. Vetar ujutru umeren zapadni, popodne slab jugozapadni, pa južni i jugoistočni uveče. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 3°C, a maksimalna od 3°C na severu i zapadu do 7°C na jugu, u Vranju. Uveče suvo u većini predela. Temperatura u 22h od 1°C do 4°C.

U petak u Kruševcu oblačno sa kišom povremeno. Vetar slab zapadni ili promenljiv. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 4°C. Uveče suvo.

U subotu novo naoblačenje sa kišom dolazi sa jugozapada i juga na visini uz jačanje padavina krajem dana. Na planinama iznad 800 mnv će padati sneg, a na zapadu Srbije je moguća susnežica u nižim predelima. Vetar umeren istočnih pravaca, krajem dana na severu u skretanju na severni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 3°C, a maksimalna od 3°C do 6°C.

U nedelju preko Srbije prelazi ciklon pa su moguće jače padavine i susnežice i snega uz pojačan severni i severozapadni vetar. U ponedeljak hladnije sa snegom povremeno.