POČINJE PERIOD VRLO TOPLOG I SUVOG VREMENA

U subotu u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna 34°C.

U nedelju u Kruševcu pretežno sunčano i jaka vrućina. Vetar slab istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 38°C. Uveče vedro.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i vrućina, ali nekoliko stepeni manje u toku popodneva nego u nedelju. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 34°C, a maksimalna do 34°C. Uveče suvo.

U utorak jutro relativno sveže i prijatno, a tokom dana toplo, ali bez velike vrućine. Biće pretežno sunčano. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 30°C na severu do 34°C na jugu. Uveče vedro. Temperatura u 22 sata od 20°C do 24°C.

Od srede bi ponovo bilo sve toplije uz vrućinu koja bi potrajala najmanje do kraja iduće sedmice.