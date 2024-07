OD POČETKA GODINE NA PUTEVIMA U SRBIJI POGINULO JE 257 LJUDI

Od početka godine u saobraćajnim nesrećama u Srbiji poginulo je 257 ljudi, a najčešći uzrok saobraćajnih nesreća u Srbiji je neprilagođena brzina. Posebno je neophodan oprez prilikom dugih putovanja.

Za mesec dana kroz Srbiju je prošlo preko dva miliona vozila koja su samo tranzitirala, a u prethodnih deset dana bilo je gotovo četiri miliona putnika na graničnim prelazima. To su podaci koji govore da su putevi opterećeni i da to treba imati u vidu prilikom planiranja putovanja. „Ono što je bitno jeste da svako ko putuje na duga putovanja da se dobro informiše kada ide na put, u kojim delovima dana jesu gužve. Obično su gužve u ranim jutarnjim časovima ili kasno predveče. To je ono što mogu dobrom organizacijom da pokušaju da izbegnu, a svakako da se naoružaju strpljenjem“, rekao je Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović. Poručio je svima koji putuju da u putovanje uračunaju vreme koje će provesti na graničnim prelazima i da ne pokušavaju da brzom vožnjom nadoknade vreme koje su proveli čekajući na granici, pošto time ugrožavaju i sebe i druge putnike.

Od početka jula u saobraćajnim nesrećama poginule 44 osobe, što je povećanje u odnosu na jul prošle godine, kada je poginulo desetoro ljudi manje. Statistika pokazuje da je na nivou cele godine, do danas, 257 ljudi izgubilo život. „I to jesu podaci koji upozoravaju i to jesu podaci koje moramo ozbiljno da shvatimo. Nijedan rat nama ne može da odnese toliko života koliko saobraćaj u Republici Srbiji. Moramo svi biti značajno oprezniji. Moramo svi mnogo više voditi računa“, istakao je Stamatović. Naglasio je da je najčešći uzrok saobraćajnih nesreća u Srbiji neprilagođena brzina i da se zbog toga dogodi trećina nesreća, kao i da je ove godine broj mladih koji su nastradali u saobraćajnim nesrećama porastao za oko 30 odsto.

Najavljene su pojačane kontrole saobraćaja tokom održavanja festivala u Guči.

Izvor: rts.rs