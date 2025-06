SUNČANO I VEOMA TOPLO TOKOM NEDELJE. PREMA PROGNOZI, KIŠE NEMA U NAREDNIH 14 DANA

U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 14 do 21, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 85%.

U Kruševcu u ponedeljak sunčano, uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Temperatura od 18 do 33°C.

U Srbiji u utorak sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 17 do 21, a najviša od 30 do 33 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 70%.

U Kruševcu u utorak pretežno sunčano. Temperatura od 20 do 32°C.

U Srbiji u sredu sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 32 do 35 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u sredu sunčano. Temperatura od 16 do 32°C.

U Srbiji u četvrtak sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 34 do 38 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u četvrtak sunčano. Temperatura od 17 do 36°C.

Prognoza vremena za Srbiju za period od 04. do 08. jula 2025. godine: Pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 34 do 38 stepeni. Od subote (05.06.) uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa pljuskovima i gmljavinom i to uglavnom u brdsko planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije.

U Kruševcu u petak, subotu i nedelju pretežno sunčano. Malo oblaka moguće je samo u subotu. Dnevna temperatura u petak biće do 38, u subotu 32 i u nedelju oko 37°C.

Izvor: rts.rs (Srbija) i vremeradar.rs (Kruševac)