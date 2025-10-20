VELIKA JESENJA AKCIJA ČIŠĆENJA U DVANAEST GRADSKIH MESNIH ZAJEDNICA U KRUŠEVCU

Javno-komunalno preduzeće „Kruševac“ u subotu, 25. oktobra 2025. godine, sa početkom u 07.00 sati sprovešće veliku jesenju akciju čišćenja grada.

U planu je da se akcija realizuje u periodu od 08.00 do 13.00 sati na teritoriji dvanaest gradskih mesnih zajednica.

Kako bi se akcija sprovela što uspešnije, koordinatori JKP „Kruševac“ zajedno sa sekretarima dvanaest gradskih mesnih zajednica, pratiće akciju na terenu, a u saradnji i uz prisustvo Komunalne inspekcije i Komunalne policije grada Kruševca.