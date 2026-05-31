Pravo da se prijave imaju državljani Srbije koji imaju najmanje srednju stručnu spremu i ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Kandidate, čije su prijave blagovremene i kompletne, očekuju medicinska testiranja, psihološka procena, provera fizičkih sposobnosti i bezbednosna provera, nakon čega sledi osnovna i selektivna obuka.

Najuspešnijima će biti pružena prilika da stupe u profesionalnu vojnu službu, prvo na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na određeno ili neodređeno vreme.

Biti pripadnik specijalnih jedinica Vojske Srbije znači nositi odgovornost, čast i poverenje države.

Pripadnike elitnih sastava očekuju kontinuirana obuka i usavršavanje, savremeno naoružanje i vojna oprema, kao i zarada u iznosu od gotovo 250.000 dinara, koja se dodatno uvećava u skladu sa stepenom osposobljenosti i formacijskim mestom.

Na konkurse se mogu prijaviti i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem, a koji će uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu steći završetkom selektivne obuke.

Mesto službovanja budućih pripadnika 63. padobranske brigade biće u Nišu, dok će kandidati primljeni u 72. brigadu za specijalne operacije službovati u Pančevu.

Detaljne informacije o konkursima za prijem u specijalne jedinice dostupne su na ovom linku.