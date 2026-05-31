Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije i Vojska Srbije pozivaju sve mladiće i devojke, koji žele da svoje znanje, snagu i patriotizam stave u službu otadžbine, da se prijave na konkurse za prijem u elitne sastave – 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu, od 1. juna do 15. jula.