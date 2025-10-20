U VASPITNO-POPRAVNOM DOMU U KRUŠEVCU RENOVIRAĆE SE ČETIRI PAVILJONA

Osnovni zadatak Vaspitno – popravnog doma, koji ima izuzetan društveni značaj, mesto i ulogu u izvršenju krivičnih sankcija, odnosno u suzbijanju maloletničke delikvencije, je rad sa mladim ljudima posrnulim u svom razvoju sa težištem u njihovom prevaspitavanju i reintegraciji u društvenu sredinu.

Tokom godine za štićenike organizuju se brojne edukativne radionice, predavanja i seminari za više deficitarnih zanimanja. Organizuju se razne sertifikovane obuke za poslove koje mogu da obavljaju kada izađu iz ustanove.

Uporedo sa edukovanjem, uređuju se prostori u kojima štićenici rade i borave, a od osam paviljona planirano je renoviranje za četiri, rekao je Ivan Mijailović, upravnik ove ustanove.

Vaspitno-popravni dom u Kruševcu svrtava se u jedinu ustanovu koja je uspela da uredi gotovo sve kapacitete, u cilju što boljeg i kvalitenijeg boravka i rada u njoj. Za nekoliko godina renovirani su objekti, dvorište, staze, izgrađena je crkva Svetog Filimona i Onisima, koja je dostupna i sugrađanima. Za ovu godinu plan je izgradnja novog zatvorenog objekta na mestu starog paviljona. Broj štićenika se u Vaspitno-popravnom domu menja iz dana u dan. Trenutno je u njemu oko 180 štićenika.