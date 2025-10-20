ODBOJKAŠI “PALESTRE” OSVOJILI 3. MESTO NA DRŽAVNOM PRVENSTVU SPECIJALNE OLIMPIJADE SRBIJE

Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u muškoj odbojci održano je u subotu 18. oktobra 2025. godine u Pirotu. Učestvovalo je osam gradova Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama, među kojima je i „Palestra“ iz Kruševca.

Odbojkaši „Palestre“ osvojili su 3. mesto (Andrija Dačić, Mihajlo Živković, Draško Mitić, Slađan Milošević, Rustem Tairović, Bojan Đorđević, Lidija Misini i Violeta Marković) u pratnji trenera Marge Kapamadžije i Mališe Vasiljević.

Prvo mesto zauzela je ekipa iz Čačka, a drugo Beograd.

„Zadovoljni smo dobrom, požrtvovanom igrom i postignutim rezultatima. Nastavljamo sa treninzima i pripremama za predstojeća takmičenja, Državna prvenstva Specijalne Olimpijade Srbije u ženskoj i muškoj košarci“, kažu u „Palestri“.

Saopštenje i fotografije: SD „Palestra“, Kruševac