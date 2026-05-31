TOPLO, ALI I KIŠA SA GRMLJAVINOM POČETKOM SEDMICE, STABILIZACIJA VREMENA OD PETKA

U ponedeljak u Kruševcu toplo, temperatura od 15 ujutru do 30°C tokom dana, ali uz pojavu kiše, pljuskova i grmljavine.

U utorak u Kruševcu malo niža temperatura preko dana, jutarnja 16, dnevna do 25°C, takođe uz pojavu kiše.

Kiša, pljuskovi i grmljavina ponovo nas očekuju u sredu, ali uz temperaturu od 15 do 28°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno, sa mogućom kišom i temperaturom od 16 do 22°C.

Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se savetuje osobama sa visokim krvnim pritiskom, kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su glavobolja i promenljivo raspoloženje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. U petak u Kruševcu bez najavljenih padavina, uz promenljivo oblačno vreme i temperaturu od 13 do 27°C. U subotu i nedelju promenljivo oblačno i suvo. Dnevna temperatura do 26°C. Sledećeg ponedeljka u Kruševcu sunčano i toplo. Temperatura od 19 do 28°C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 7. juna, očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad. Krajem perioda očekuje se kratkotrajna stabilizacija vremena. Dnevne temperature kretaće se od 25 do 30 stepeni.

