Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

TOPLO, ALI I KIŠA SA GRMLJAVINOM POČETKOM SEDMICE, STABILIZACIJA VREMENA OD PETKA

ByGoran Nikolić

maj 31, 2026

U ponedeljak u Kruševcu toplo, temperatura od 15 ujutru do 30°C tokom dana, ali uz pojavu kiše, pljuskova i grmljavine.

U utorak u Kruševcu malo niža temperatura preko dana, jutarnja 16, dnevna do 25°C, takođe uz pojavu kiše.

Kiša, pljuskovi i grmljavina ponovo nas očekuju u sredu, ali uz temperaturu od 15 do 28°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno, sa mogućom kišom i temperaturom od 16 do 22°C.

Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se savetuje osobama sa visokim krvnim pritiskom, kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su glavobolja i promenljivo raspoloženje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.

U petak u Kruševcu bez najavljenih padavina, uz promenljivo oblačno vreme i temperaturu od 13 do 27°C.

U subotu i nedelju promenljivo oblačno i suvo. Dnevna temperatura do 26°C.

Sledećeg ponedeljka u Kruševcu sunčano i toplo. Temperatura od 19 do 28°C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 7. juna, očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad. Krajem perioda očekuje se kratkotrajna stabilizacija vremena. Dnevne temperature kretaće se od 25 do 30 stepeni.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

GRADSKOM LITIJOM U ČAST SVETE TROJICE, SA SVEŠTENSTVOM I UZ UČEŠĆE VELIKOG BROJA KRUŠEVLJANA, PROSLAVLJENA JE SLAVA KRUŠEVCA

maj 31, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

OTVORENI KONKURSI ZA SPECIJALNE JEDINICE VOJSKE SRBIJE – 72. BRIGADU ZA SPECIJALNE OPERACIJE I 63. PADOBRANSKU BRIGADU

maj 31, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U CENTRU KRUŠEVCA U NEDELJU ZBOG GRADSKE LITIJE

maj 30, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

GRADSKOM LITIJOM U ČAST SVETE TROJICE, SA SVEŠTENSTVOM I UZ UČEŠĆE VELIKOG BROJA KRUŠEVLJANA, PROSLAVLJENA JE SLAVA KRUŠEVCA

31.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

TOPLO, ALI I KIŠA SA GRMLJAVINOM POČETKOM SEDMICE, STABILIZACIJA VREMENA OD PETKA

31.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OTVORENI KONKURSI ZA SPECIJALNE JEDINICE VOJSKE SRBIJE – 72. BRIGADU ZA SPECIJALNE OPERACIJE I 63. PADOBRANSKU BRIGADU

31.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U CENTRU KRUŠEVCA U NEDELJU ZBOG GRADSKE LITIJE

30.05.2026. Goran Nikolić