U UTORAK HLADNO I OBLAČNO SA KIŠOM

U utorak u Kruševcu naoblačenje sa kišom povremeno. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 13°C.

U sredu jutro ponovo vrlo hladno. Tokom dana na severu i zapadu sunčano i malo toplije nego u utorak. U centralnim i južnim predelima biće promenljive oblačnosti sa sunčanim intervalima. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 14°C na jugu do 18°C na severu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 6°C do 12°C.

U četvrtak i petak sve toplije i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Počeće da duva južni vetar i biće u pojačanju u petak. U petak suvo i vrlo toplo za ovo doba godine. U subotu malo niža temperatura nego u petak, ali i dalje toplo uz naoblačenje sa prolaznom kišom.