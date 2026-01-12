U SRBIJI JE U 2025. POGINULO 484 LJUDI U SAOBRAĆAJU, POVREĐENO JE OKO 18.500 OSOBA, OD ČEGA 3.500 TEŠKO

U saobraćaju je u 2025. poginulo 484 ljudi, dok saobraćajna policija godišnje otkrije oko milion i po prekršaja. Novi zakon o bezbednosti saobraćaja očekuje se sredinom godine. Povređeno je oko 18.500 ljudi, od čega 3.500 teško.

Uprkos velikom broju teških saobraćajnih nesreća koje su privukle pažnju javnosti, broj poginulih manji za 21 u odnosu na 2024. godinu. I pored blagog poboljšanja, nema mesta zadovoljstvu, jer je broj poginulih u Srbiji i dalje veći nego u zemljama sa najboljim rezultatima i iznad proseka Evropske unije. Stanje bezbednosti u saobraćaju poboljšava se iz godine u godinu, ali ne željenim tempom, a na percepciju javnosti utiče i sve intenzivnije medijsko izveštavanje. Prošle godine najveći problemi bili stradanje pešaka, mladih i dece, kao i nekorišćenje sigurnosnog pojasa.

Saobraćajna policija godišnje otkrije oko milion i po prekršaja, ali represivne mere same po sebi nisu dovoljne.

„Kontrole su usmerene na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, ali bez stalnih preventivnih aktivnosti nema trajnog poboljšanja“, istakao je načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević. Govoreći o bezbednosti dece, Lakićević je naveo da je tokom prošle godine u saobraćajnim nesrećama poginulo devetoro dece, i da su sva stradala kao putnici u vozilima. On je podsetio da je cilj Strategije bezbednosti saobraćaja da do 2030. godine ne bude poginule dece u saobraćaju, ali da je Srbija trenutno daleko od tog cilja, između ostalog i zato što samo oko 60 odsto roditelja decu prevozi na propisan način. Lakićević je naglasio da će pitanje bezbednog prevoženja dece biti jedan od prioriteta u novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja.