CRVENI KRST KRUŠEVAC: AKCIJE DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI U UTORAK I ČETVRTAK

Crveni krst Kruševac, u utorak, 13. decembra 2026. godine, u periodu od 9.00 do 14.00 časova, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi, u Mesnoj zajednici Krvavica, u prostorijama parohijskog doma.

Crveni krst Kruševac, u četvrtak, 15. januara 2026. godine, u periodu od 8.00 do 14.00 časova, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi, u prostorijama Crvenog krsta Kruševac (Čolak Antina 36A).

Davaoci mogu biti sve osobe od 18 do 65 godina starosti ukoliko su potpuno zdrave, ne piju lekove, nisu na terapiji i u poslednjih šest meseci nisu imali hirurške intervencije. Muškarci u odnosu na žene mogu češće da daju krv – muškarci mogu dati krv na 12 nedelja odnosno tri meseca, a žene na 16 nedelja, odnosno četiri meseca.