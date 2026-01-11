OD PONEDELJKA PRESTANAK PADAVINA, OD SREDE MANJE HLADNA JUTRA I TEMPERATURE U PLUSU

U Srbiji u ponedeljak jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem. Iznad većeg dela pretežno vedro, na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega, u toku dana postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na slab jugoistočni. Najniža temperatura od -13°C na severu do -4°C na istoku Srbije, po pojedinim kotlinama oko -15°C, a najviša od -4 do 3°C. Uveče postepeno naoblačenje sa severa i zapada, koje će u toku noći i rano ujutro na severu, ali i ponegde na zapadu usloviti slab sneg ili slabu kišu koja bi se, kao retka pojava, ledila na tlu. Upozorenje: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 95%. Tmin < -10°C, verovatnoća 95%.

U ponedeljak u Kruševcu uglavnom sunčano, ali hladno. Najniža temperatura -7, najviša dnevna -1°C.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 12. januar 2026. godine: Biometeorološke prilike i dalјe će nepovolјno uticati na sve hronično obolele. Posebna opreznost preporučuje se cerebro i kardiovaskularnim bolesnicima. Reumatski bolovi i neraspoloženje mogu se javiti kao meteoropatska reakcija kod osetlјivih osoba. Savetuje se adekvatno odevanje jer su očekivani termički uslovi u domenu veoma hladno u većem delu Srbije.

U Srbiji u utorak jutro veoma hladno sa umerenim, a na jugozapadu i jugu Srbije i jakim mrazem. U toku dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije. Na severu i istoku Srbije mestimično se očekuje slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima, kao retka pojava, može lediti na tlu. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -11 do -3°C, a najviša od 0 do 7°C. Upozorenje: Tmin < -10°C, verovatnoća 95%. Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 95%.

U utorak u Kruševcu nakon veoma hladnog jutra, tokom dana pretežno oblačno. Najniža temperatura -9, najviša dnevna +3°C.

Biometeorološka prognoza za utorak, 13. januar 2026. godine: Osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Promenlјivo raspoloženje, pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata. Neophodan je dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.

U Srbiji u sredu ujutro pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje sa zapada i jugozapada, pa će u toku dana biti toplije sa dužim sunčanim intervalima, dok će se na severu i severoistoku zadržati oblačno veći deo dana. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -3 do 3°C, a najviša od 3 do 10°C.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno vreme. Najniža temperatura 2, najviša dnevna 7°C.

U Srbiji u četvrtak iznad većeg dela umereno, a na severu i pretežno oblačno uz uglavnom suvo vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 3°C, a najviša od 5 do 11°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme. Najniža temperatura -1, najviša dnevna 7°C.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.