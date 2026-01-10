JP „PUTEVI SRBIJE“: OPREZ ZBOG MAGLE I SNEGA

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni zbog magle i smanjene vidljivosti na gotovo svim putnim pravcima u Srbiji.

Savetujemo vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da prilagode vožnju uslovima na putu jer se danas, 10. januara 2026.g. na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno očekuje od 10 do 15 cm novog snega, a u planinskim predelima i više.

Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije“ na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima