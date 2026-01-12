POČELE SU PRIJAVE PENZIONERA ZA BESPLATNU REHABILITACIJU U BANJAMA U SRBIJI O TROŠKU RFZO

Danas su počele prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Oglas za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji će biti otvoren zaključno sa 28. januarom, a besplatan oporavak u banji moći će da ostvari 22.090 penzionera, što je jednako ukupno prijavljenim raspoloživim kapacitetima banja, rekao je dr Aleksandar Milošević, zamenik direktora Fonda PIO. „Oglas-poziv penzionerima da se prijave objavljen je danas na sajtu Fonda, na oglasnim tablama u filijalama Fonda i oglasnim tablama udruženja penzionera. Oglas će biti otvoren zaključno sa 28. januarom – 12 radnih dana od dana objavljivanja“, rekao je on.

„Pravo da se prijave imaju i srazmerni penzioneri kojima su inostrana i domaća penzija u zbiru do iznosa 56.834 dinara“, rekao je dr Milošević. Prema njegovim rečima, penzioneri podnose prijave u udruženjima penzionera, gde mogu preuzeti i popuniti obrasce i potpisati izjave u kojoj banji žele da koriste rehabilitaciju i da nemaju druga primanja, a uz to potrebno je da prilože ček od penzije, dokaz o visini inostrane penzije i u zatvorenoj koverti medicinsku dokumentaciju kojom raspolažu, a koja se ne boduje, već je reper da se penzioner ne uputi u banju koja ima kontraindikacije u odnosu na njegovo zdravstveno stanje.

Kako je objasnio, pravo da se prijave imaju svi penzioneri – starosni, invalidski i porodični kojima je prebivalište na teritoriji Republike Srbije, kojima je visina penzije do 56.834 dinara, koji nemaju druga primanja osim penzije i koji nisu koristili banju preko Fonda od avgusta 2020. godine. Ove godine smo dodali još jednu banju u ponudi, a to je Kuršumlijska banja, koja pripada SB Prolom banja, tako da će penzioneri moći da biraju neku od 27 raspoloživih banja na spisku. „Iz iskustva znamo da će se prijaviti veći broj penzionera od raspoloživih kapaciteta, jer je prošle godine bilo preko 60.000 prijava, a 22.000 je ostvarilo pravo“, rekao je dr Milošević.

Važna je, naveo je, visina penzije, broj godina staža osiguranja, broj godina koliko se koristi penzija, a korisnici prava na negu i pomoć drugog lica imaju dodatne bodove. „Preliminarne rang liste biće objavljene 25 radnih dana od dana kada istekne oglas. Korisnici imaju pravo da ulože prigovor u roku do pet radnih dana od dana objave preliminarne rang liste, a komisija ima rok od pet kalendarskih dana da odluči po žalbi. Nakon toga objavljujemo konačne rang liste“, rekao je dr Milošević. Istakao je da penzioneri tokom boravka u banjama dobijaju adekvatnu terapiju i smeštaj, troškove prevoza, te da je sve uređeno na način da penzioneri koji ostvare ovo pravo nemaju nikakve dodatne troškove i mogu da se u potpunosti posvete oporavku.