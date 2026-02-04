Jefimija TV, Kruševac

U RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SEMINAR „ENERGETSKI PASOŠ ZGRADE – OD ZAKONA DO PRAKSE“

ByGoran Nikolić

feb 4, 2026

U kruševačkoj Regionalnoj privrednoj komori organizovan je seminar pod nazivom „Energetski pasoš zgrade – od zakona do prakse“.

Privredna komora Srbije – RPK Kruševac, u saradnji sa Centrom za cirkularnu ekonomiju i Udruženjem za energetiku i rudarstvo PKS  organizovala je  seminar pod nazivom „Energetski pasoš zgrade – od zakona do prakse“ sa ciljem da blagovremenog informisanja  predstavnika privrede, objekata javne namene, upravnika zgrada i drugih zainteresovanih subjekata o nastupajućim obavezama u vezi sa energetskom efikasnošću zgrada i primenom energetskih pasoša.

Energetski pasoš zgrade je sertifikat o energetskim svojstvima zgrade koji na slikovit i razumljiv način daje energetsku ocenu zgrade. Izazov jeste svakako njegova primena u praksi. Upravo zato je ovaj seminar je od velikog značaja kako bi se razjasnile obaveze, ali i  ponudila konkretna rešenja, te kroz primere dobre prakse odgovorili na pitanja sa kojima se svakodnevno susreću projektanti, investitori, izvođači radova i lokalne samouprave. Uloga Privredne komore je da bude most između propisa i privrede, između strategije i realnog poslovanja.

Osim energetskog pasoša, programom seminara obuhvaćeni su finansijski instrumenti kao podrška aktivnostima i merama unapređenja energetske efikasnosti u zgradama, uslovi učešća lokalne samouprave u programu i primer dobre prakse.

Namena energetskog pasoša je da korisnicima pruži informaciju o energetskim karakteristikama zgrade i potrebnim budućim ulaganjima. Pasoš je obavezan prilikom dobijanja upotrebne dozvole za nove zgrade i obimnijih renoviranja postojećih od 2009. godine. Najnovijim izmenama Zakona o planiranju i gradnji, predviđeno je da narednih godina sve zgrade, bez obzira na starost i namenu, imaju ovaj dokument.

