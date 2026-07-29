Izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40°C u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.07.2026. godine. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40°C. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24°C, a u Beogradu od 22 do 26°C.

NEPOVOLjAN UTICAJ NA JAVNO ZDRAVLjE STANOVNIŠTVA

Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva – deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva.

EKSTREMNI USLOVI ZA INICIRANjE I ŠIRENjE POŽARA NA OTVORENOM

Dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemljišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje.

NEPOVOLjAN UTICAJ NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU, SAOBRAĆAJ I TRANSPORT, POLjOPRIVREDU, STOČARSTVO I DRUGE DRUŠTVENO-EKONOMSKE SEKTORE ZAVISNE OD METEOROLOŠKIH USLOVA

Dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije (dilatacije) šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno, očekuje se izražen toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu, sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost.

Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa: upozorenje.mup.gov.rs https://www.hidmet.gov.rs/ciril/upozorenja/index.php www.meteoalarm.rs.