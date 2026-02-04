Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima („Sl. glasnik RSˮ, br. 91/2025) prvobitno je propisano da rok za podnošenje prijava ističe 5. februara 2026.

Novonastale okolnosti predstavljaju objektivan razlog za nepodnošenje prijave blagovremeno, a sve prijave, koje putem sistema „Svoj na svomeˮ budu predate do nedelje, 8. februara u ponoć, smatraće se blagovremenim, bez obaveze dostavljanja dokaza o sprečenosti za podnošenje.

Posebno se ističe da je u pitanju najkompleksniji digitalni sistem ikada stavljen u operativnu upotrebu u Srbiji – kako po obimu podataka, tako i po složenosti pravnih i tehničkih procesa koje istovremeno podržava, putem kojeg je za manje od dva meseca rada sistema podneto više od 1,9 miliona prijava.

Na osnovu navedenog, produženje roka predstavlja opravdanu, razumnu i proporcionalnu meru, donetu u interesu građana i nesmetanog sprovođenja postupka, dodaje se u saopštenju.