U RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SAVETODAVNI SASTANAK “PRIMENA CARINSKIH PROPISA I OTVORENA PITANJA PRIVREDNIKA“

Sastanak u RPK organizovan je u saradnji sa Carinarnicom Kruševac u cilju stvaranja dobrog poslovnog okruženja. Privrednici iz uvozno–izvoznog sektora kroz ovakve ativnosti imaju priliku da se upoznaju sa novim carinskim propisima i dobiju informacije o izmenjenim procedurama.

Ovo je jedan u nizu savetodavnih sastanaka koji organizuju RPK i Carinarnica Kruševac, a što je od izuzetnog značaja za privrednika Rasinskog okruga koji su izvozno orijentisani, s obirom da se carinski propisi menjaju, te je potrebno pravovremeno uskladiti poslovanje.

Osluškujući potrebe privrede RPK Kruševac u narednom periodu će organizovati još savetodavnih sastanaka, kako bi privrednici Rasinskog okruga na brži i lakši način rešili nedoumice i eventualne probleme sa kojima se susreću u poslovanju.