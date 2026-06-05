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Društvo Vesti

AMBASADOR INDIJE U SRBIJI POSETIO OPŠTINU VRNJAČKA BANJA

ByGoran Nikolić

jun 4, 2026

Ambasador Republike Indije u Srbiji, NJ. e. g. Abhišek Šukle posetio je Vrnjačku Banju. Ova poseta predstavlja važan podsticaj za Banju i otvara nove mogućnosti za međunarodnu saradnju.

Ambasadora Indije u Srbiji Abhišeka Šuklu i njegovu delegaciju dočekao je predsenik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović sa saradnicima. Na sastanku koji je održan u opštini, predstavljeni su istorija, razvojni put i savremeni turističkim potencijali Vrnjačke Banje. Posebna pažnja posvećena je dosadašnjoj uspešnoj saradnji, koja je kroz manifestacije, poput „Dana Indije u Vrnjačkoj Banji“, doprinela boljem upoznavanju dve kulture i stvaranju trajnih veza među ljudima. Očekuje se da ova saradnja u narednom periodu doprinese dolasku većeg broja turista iz Indije, privlačenju novih investicija, ali i povezivanju privrednika kroz konkretne projekte u oblasti turizma, poljoprivrede i trgovine.

Ambasador Indije Abhišek Šukle naglasio je da Indija i Srbija neguju dugogodišnje prijateljske odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, poverenju i saradnji. „Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas u Vrnjačkoj Banji, mestu koje pleni prirodnim lepotama, uređenim parkovima i izuzetnim turističkim potencijalom. Ohrabruje me što smo prepoznali brojne zajedničke interese i komplementarne vrednosti koje mogu biti osnov za konkretne projekte u budućnosti“, rekao je ambasador Indije u Srbiji. On je posebno istakao potencijale Vrnjačke Banje u oblasti zdravstvenog i velnes turizma, navodeći da postoje brojne sličnosti sa tradicionalnim pristupom zdravlju i blagostanju koji se neguje u Indiji. Poseta je završena šetnjom kroz Centralni banjski park i glavno šetalište, čime je delegacija Ambasade Indije mogla da se neposredno da se upozna sa turističkim, kulturnim i zdravstvenim potencijalima najvećeg srpskog banjskog centra.

By Goran Nikolić

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