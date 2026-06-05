Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

SELO POZLATA DOBILO ZDRAVU PIJAĆU VODU

ByGoran Nikolić

jun 4, 2026

Priključkom na centralni sistem vodsnadbevanja domacinstva Verka Anđelkovića, selo Pozlata, koje broji tek 28 domaćinstava, dobilo je zdravu pijacu vodu.

Pozlata je jedno od 5 sela podjastrebačkog kraja koje je priključeno na sistem vodosndbevanja, nakon što su izvedeni opsežni radovi na izgradnji mosta u ovom kraju.

U okviru projekata, koji JKP „Vodovod Kruševac“, u saradnji sa gradom i republičkom direkcijom za vode realizuje od 2021. godine, pijaću vodu dobila su naseljena mesta Dvorane, Petina, Zdravinje Pozlata i Lovci. Izgrađeno je ukupno 56 kilometara mreže sa pratećom infrastrukturom i objektima, a vrednost investicije je oko 200 miliona dinara.

Pustanjem vode u selu Lovci, završena je velika investicija, ali i problemi meštana koji su se godinama vodom snadbevali iz bunara.

Završetkom ovog projekta zdravu pijaću vodu dobilo je pet podjastrebačkih sela, koja ukupno broje 654 domaćinstava, a u kojima živi 2170 stanovnika.

By Goran Nikolić

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