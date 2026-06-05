SELO POZLATA DOBILO ZDRAVU PIJAĆU VODU

Priključkom na centralni sistem vodsnadbevanja domacinstva Verka Anđelkovića, selo Pozlata, koje broji tek 28 domaćinstava, dobilo je zdravu pijacu vodu.

Pozlata je jedno od 5 sela podjastrebačkog kraja koje je priključeno na sistem vodosndbevanja, nakon što su izvedeni opsežni radovi na izgradnji mosta u ovom kraju.

U okviru projekata, koji JKP „Vodovod Kruševac“, u saradnji sa gradom i republičkom direkcijom za vode realizuje od 2021. godine, pijaću vodu dobila su naseljena mesta Dvorane, Petina, Zdravinje Pozlata i Lovci. Izgrađeno je ukupno 56 kilometara mreže sa pratećom infrastrukturom i objektima, a vrednost investicije je oko 200 miliona dinara.

Pustanjem vode u selu Lovci, završena je velika investicija, ali i problemi meštana koji su se godinama vodom snadbevali iz bunara.

Završetkom ovog projekta zdravu pijaću vodu dobilo je pet podjastrebačkih sela, koja ukupno broje 654 domaćinstava, a u kojima živi 2170 stanovnika.