NARODNA BIBLIOTEKA U ALEKSANDROVCU OBNOVILA KNJIŽNI FOND

Narodna biblioteka Aleksandrovac jedna je od najstarijih i najznačajnijih kulturnih i obrazovnih ustanova koja pruža svojim čitaocima izbor od oko 70 000 naslova, kako domaće tako i strane literature, sa preko 1000 čitalaca. Narodna bilioteka Aleksandrovac u svom sastavu ima više odeljenja i čitaonicu.

Pruža podršku individualnom obrazovanju i formalnom obrazovanju na svim nivoima, podstiče kreativnost kod dece i mladih, povećava svest o lokalnom i nacionalnom kulturnom nasleđu, obezbeđuje slobodan pristup informacijama za sve građane, doprinosi razvijanju čitalačkih navika, kvalitetnom korišćenju slobodnog vremena.

U prethodnom periodu, biblioteka je obogatila knjižni fond i time omogućila članovima veći izbor naslova – od klasike do savremene literature.