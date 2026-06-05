Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

NARODNA BIBLIOTEKA U ALEKSANDROVCU OBNOVILA KNJIŽNI FOND

ByGoran Nikolić

jun 4, 2026

Narodna biblioteka Aleksandrovac jedna je od najstarijih i najznačajnijih kulturnih i obrazovnih ustanova koja pruža svojim čitaocima izbor od oko 70 000 naslova, kako domaće tako i strane literature, sa preko 1000 čitalaca. Narodna bilioteka Aleksandrovac u svom sastavu ima više odeljenja i čitaonicu.

Pruža podršku individualnom obrazovanju i formalnom obrazovanju na svim nivoima, podstiče kreativnost kod dece i mladih, povećava svest o lokalnom i nacionalnom kulturnom nasleđu, obezbeđuje slobodan pristup informacijama za sve građane, doprinosi razvijanju čitalačkih navika, kvalitetnom korišćenju slobodnog vremena.

U prethodnom periodu, biblioteka je obogatila knjižni fond i time omogućila članovima veći izbor naslova – od klasike do savremene literature.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

SELO POZLATA DOBILO ZDRAVU PIJAĆU VODU

jun 4, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ODRŽANA RADIONICA ZA NOVINARE “BORBA PROTIV DEZINFORMACIJA KROZ LOKALNO ANGAŽOVANJE”

jun 4, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

AMBASADOR INDIJE U SRBIJI POSETIO OPŠTINU VRNJAČKA BANJA

jun 4, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

SELO POZLATA DOBILO ZDRAVU PIJAĆU VODU

04.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ODRŽANA RADIONICA ZA NOVINARE “BORBA PROTIV DEZINFORMACIJA KROZ LOKALNO ANGAŽOVANJE”

04.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

NARODNA BIBLIOTEKA U ALEKSANDROVCU OBNOVILA KNJIŽNI FOND

04.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

AMBASADOR INDIJE U SRBIJI POSETIO OPŠTINU VRNJAČKA BANJA

04.06.2026. Goran Nikolić