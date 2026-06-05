Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

ODRŽANA RADIONICA ZA NOVINARE “BORBA PROTIV DEZINFORMACIJA KROZ LOKALNO ANGAŽOVANJE”

ByGoran Nikolić

jun 4, 2026

U organizaciji Centra za istraživačko novinarstvo održana je radionica za novinare, kao deo projektne aktivnosti, na temu “Borba protiv dezinformacija kroz lokalno angažovanje”.

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK i Tim za razvoj iunapređenje društva – TRUD, u okviru projekta „Laboratorija za otpornost medija Rasinskog okruga “Borba protiv dezinformacija kroz lokalnoangažovanje“, koji finansira Evropska Unija, organizovali su treću, završnu radionicu, namenjenu novinarima/novinarkama i predstavnicima organizacija civilnog društva iz Rasinskog okruga.

U okviru radionice održano je predavanje Jelene Jovović menadzerke programa Fake News tragača na temu „Odbrana od dezinformacija: praktična obuka o alatima za proveru činjenica“, a potom je glavna i odgovorna urednica portala “Odjek “ Kruševac Danijela Pavlović govorila o “Standardima etičkog izveštavanja”.

By Goran Nikolić

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