ODRŽANA RADIONICA ZA NOVINARE “BORBA PROTIV DEZINFORMACIJA KROZ LOKALNO ANGAŽOVANJE”

U organizaciji Centra za istraživačko novinarstvo održana je radionica za novinare, kao deo projektne aktivnosti, na temu “Borba protiv dezinformacija kroz lokalno angažovanje”.

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK i Tim za razvoj iunapređenje društva – TRUD, u okviru projekta „Laboratorija za otpornost medija Rasinskog okruga “Borba protiv dezinformacija kroz lokalnoangažovanje“, koji finansira Evropska Unija, organizovali su treću, završnu radionicu, namenjenu novinarima/novinarkama i predstavnicima organizacija civilnog društva iz Rasinskog okruga.

U okviru radionice održano je predavanje Jelene Jovović menadzerke programa Fake News tragača na temu „Odbrana od dezinformacija: praktična obuka o alatima za proveru činjenica“, a potom je glavna i odgovorna urednica portala “Odjek “ Kruševac Danijela Pavlović govorila o “Standardima etičkog izveštavanja”.