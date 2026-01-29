Dačić, koji je zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem obišao mesto na kojem je droga zaplenjena, čestitao je UKP i svim drugim organizacionim jedinicama koje su učestvovale u ovoj akciji. Prema njegovim rečima, u ovoj izvanrednoj akciji UKP, pored marihuane, zaplenjeni su i četiri automatske puške i jedan ručni bacač – zolja. On je precizirao da su uhapšeni N. S. (1986) i R. S. (1958), dok se za jednim licem traga zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Potpredsednik Vlade je, navodeći o koliko velikoj zapleni je reč, istakao da je 2001. godine zaplena narkotika za godinu dana bila nešto više od jedne tone, a prošle godine, koja je po statistici bila dobra, zaplenjeno je šest tona narkotika. Dačić je rekao da se, prema raspoloživim podacima, cena marihuane kreće od 1.500 do 2.000 evra po kilogramu, što znači da je vrednost zaplenjene droge od sedam do 10 miliona evra.

Značajniji rezultat ove akcije je u tome što smo sklonili ovih pet tona narkotika sa ulice i spasili decu od trovanja, jer je, osim evropskog tržišta, ova marihuana delom, najverovatnije, bila namenjena i za domaće tržište, naglasio je potpredsednik Vlade. On je napomenuo da su ovom hapšenju i zaleni droge prethodile i druge akcije i da je ova grupa već bila na udaru policije, pri čemu je u avgustu zaplenjeno približno dve tone marihuane, a pre nedelju dana oko 100 kilograma kad je u Beogradu uhapšen U. M. (1997).

Policija će nastaviti da ispituje odakle je droga došla, najverovatnije od južnih suseda, ali to je stvar za dalju istragu i međunarodnu policijsku saradnju, poručio je Dačić, dodavši da je današnja akcija sprovedena u saradnji sa nadležnim tužilaštvom. Potpredsednik Vlade je ukazao na to da je osumnjičenima određeno zadržavanje i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, uz napomenu da je borba protiv ilegalne trgovine narkotika prioritet rada policije.