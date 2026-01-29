Jefimija TV, Kruševac

PO MEMORIJALNOM PARKU SLOBODIŠTE DIVLJALI MOTORIMA I KVADOVIMA. VIDEO SNIMCI PREDATI NADLEŽNIM ORGANIMA

jan 29, 2026

Pre nekoliko dana građani su prijavili nadležnima nedolično ponašanje pojedinaca koji su po Memorijalnom parku Slobodište divljali motorima i kvadovima. Video snimci predati su nadležnim organima koji će reagovati protiv odgovornih lica u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Poslednjih dana na Memorijalnom parku Slobodište građani koji ovuda prolaze i šetaju uočili su lica koja na ovom prostoru voze kvadove i motore i o tome obavestili nadležne službe. Reagujući po prijavi građana nadležni su pregledali video snimke i uočili dva lica koja su vozila kros motore po Slobodištu bez registarskih oznaka, lica su imala kacige što otežava njihovu identifikaciju, a po konstituciji se moglo zaključiti da su u pitanju mlađe osobe. Direktor Narodnog muzeja pod čijom je ingerencijom Memorijalni kompleks, Nikola Pantelić pojasnio je da ovaj prostor nije za zabavu i rekreaciju već Memorijalni park Slobodište, mesto sećanja na antifašističku borbu i obeležava streljanje 745  stanovnika Kruševca.

Ovakvi slučajevi se ranijih godina nisu događali. Jedan od razloga zašto se danas susrećemo sa ovakvim ponašenjem nesavesnih pojedinaca je i taj da su zbog boljeg standarda većini dostupni i kvadovi i motori. I nije samo Slobodište mesto divljanja, pre desetak dana uočeni su i u parku Bagdala.

Nadležni najoštrije osuđuju ovakvo nedopustivo ponašanje pojedinaca i naglašavaju da će se situacija u narednom periodu pratiti kako bi se sačuvao Memorijalni park Slobodište.

