Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Bratislav Gašić poručio je danas, tokom sastanka sa generalnim direktorom kompanije „14. oktobar“ d.o.o. iz Kruševca Petrom Miljkovićem, da saradnja sa privrednim subjektima i unapređenje industrijskih kapaciteta predstavljaju važan segment jačanja sistema odbrane naše zemlje.