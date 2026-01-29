Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Bratislav Gašić poručio je danas, tokom sastanka sa generalnim direktorom kompanije „14. oktobar“ d.o.o. iz Kruševca Petrom Miljkovićem, da saradnja sa privrednim subjektima i unapređenje industrijskih kapaciteta predstavljaju važan segment jačanja sistema odbrane naše zemlje.
Gašić je naglasio da Ministarstvo odbrane pridaje poseban značaj saradnji sa privrednim subjektima koji kroz razvoj proizvodnih kapaciteta i savremenih tehnologija mogu doprineti unapređenju ukupnih industrijskih i bezbednosnih resursa.
U tom kontekstu, prepoznajemo potencijal kompanije „14. oktobar“, rekao je ministar odbrane.
Tokom sastanka bilo je reči i o jačanju saradnje između Ministarstva odbrane i fabrika grupacije Odbrambene industrije Srbije sa kompanijom „14. oktobar“, i razmotreni konkretni projekti i inicijative koje mogu doprineti unapređenju sposobnosti Vojske Srbije.
Današnjem sastanku prisustvovali su pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović i šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.