Gašić je naglasio da Ministarstvo odbrane pridaje poseban značaj saradnji sa privrednim subjektima koji kroz razvoj proizvodnih kapaciteta i savremenih tehnologija mogu doprineti unapređenju ukupnih industrijskih i bezbednosnih resursa.

U tom kontekstu, prepoznajemo potencijal kompanije „14. oktobar“, rekao je ministar odbrane.

Tokom sastanka bilo je reči i o jačanju saradnje između Ministarstva odbrane i fabrika grupacije Odbrambene industrije Srbije sa kompanijom „14. oktobar“, i razmotreni konkretni projekti i inicijative koje mogu doprineti unapređenju sposobnosti Vojske Srbije.

Današnjem sastanku prisustvovali su pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović i šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.