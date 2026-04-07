U KRUŠEVCU REALIZOVANA AKCIJA VOLONTERA „PUT KROZ VREME“

ByGoran Nikolić

apr 7, 2026

Na platou ispred Doma sindikata realizovana je akcija volontera „Put kroz vreme“ kojoj je prisustvovala pomoćnica ministra za turizam i omladinu Ivana Antonijević.

Akcija Put kroz vreme“ organizovana je u okviru projekta „Volontiraj za Кruševac“ koji Grad Кruševac realizuje u saradnji sa Кancelarijom za mlade,  uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine. Cilj projekta je podsticanje volonterizma među mladima, razvoj solidarnosti i aktivnog učešća u zajednici, kao i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj sredini kroz različite volonterske akcije.

Pomoćnica ministra za turizam i omladinu Ivana Antonijević prisustvovala je današnjoj akciji na Platou ispred Doma sindikata.

Kroz radionice koje su u okviru projekta relizovane u kruševačkim školama deca i mladi dobijaju priliku da aktivno učestvuju u procesu planiranja i sprovođenja projekata, stičući praktična znanja i veštine iz oblasti projektnog menadžmenta, komunikacije i timskog rada.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

GRADONAČELNIK MANOJLOVIĆ OBIŠAO NEDAVNO OŠTEĆEN SPORTSKI TEREN FK BORAC

apr 8, 2026 Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

U KRUŠEVCU ODRŽANA PROŠIRENA SEDNICA VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD I OPŠTINE

apr 8, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PRIJEM I DODELA ZAHVALNICA ZA PARTNERE I UČESNIKE PROJEKTA „VOLONTIRAJ ZA KRUŠEVAC“

apr 8, 2026 Goran Nikolić

Društvo Vesti

GRADONAČELNIK MANOJLOVIĆ OBIŠAO NEDAVNO OŠTEĆEN SPORTSKI TEREN FK BORAC

08.04.2026. Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

U KRUŠEVCU ODRŽANA PROŠIRENA SEDNICA VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD I OPŠTINE

08.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PRIJEM I DODELA ZAHVALNICA ZA PARTNERE I UČESNIKE PROJEKTA „VOLONTIRAJ ZA KRUŠEVAC“

08.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ODRŽAN HUMANITARNI KONCERT BORKA RADIVOJEVIĆA I BROJNIH ESTRADNIH UMETNIKA U KRUŠEVCU

08.04.2026. Goran Nikolić