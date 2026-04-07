U KRUŠEVCU REALIZOVANA AKCIJA VOLONTERA „PUT KROZ VREME“

Na platou ispred Doma sindikata realizovana je akcija volontera „Put kroz vreme“ kojoj je prisustvovala pomoćnica ministra za turizam i omladinu Ivana Antonijević.

Akcija Put kroz vreme“ organizovana je u okviru projekta „Volontiraj za Кruševac“ koji Grad Кruševac realizuje u saradnji sa Кancelarijom za mlade, uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine. Cilj projekta je podsticanje volonterizma među mladima, razvoj solidarnosti i aktivnog učešća u zajednici, kao i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj sredini kroz različite volonterske akcije.

Kroz radionice koje su u okviru projekta relizovane u kruševačkim školama deca i mladi dobijaju priliku da aktivno učestvuju u procesu planiranja i sprovođenja projekata, stičući praktična znanja i veštine iz oblasti projektnog menadžmenta, komunikacije i timskog rada.