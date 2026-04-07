ALTERNATIVNI CENTAR ZA DEVOJKE OTVARA KONKURS ZA STIPENDIRANJE SUPER DEVOJČICA U IKT-U

Kao i prethodnih godina udruženje Alternativni centar za devojke iz Kruševca otvara konkurs za stipendiranje devojčica koje se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama.

Ove godine pripremile smo 5 stipendija u iznosu od 40.000 dinara za mlade programerke, web i grafičke dizajnerke, ali i sve ostale devojčice koje se bave ili ih zanima neka od grana IKT-a!

Kako bi se devojčice prijavile za ovu jednokratnu stipendiju neophodno je da:

Imaju između 11 i 14 godina

Žive na teritoriji Republike Srbije

Da su zainteresovane za bilo koju od oblasti iz informaciono-komunikacionih tehnologija i/ili se već njima bave

Da popune prijavni formular uz pomoć roditelja/staratelja

Rok za konkurisanje je do utorka, 21. aprila 2026. godine do ponoći. Link ka prijavnom formularu: https://forms.gle/4AugCFsivjoYSs178

Alternativni centar za devojke već 5. godinu za redom organizuje kampanju Podrži Super devojčice koja za cilj ima prikupljanje sredstava od građana/ki i pravnih lica za stipendiranje devojčica i podršku za razvoj njihovih talenata, veština i interesovanja. Konkurs za stipendiranje Super devojčica u IKT-u aktivan je tokom aprila meseca kako bi se obeležio Međunarodni dan devojčica u IKT-u i pružila konkretna podrška devojčicama za razvoj u ovoj oblasti. Sredstva za dodelu stipendija prikupljena su tokom kampanje “Podrži Super devojčice u 2024. godine, ali i uz veliku podršku građana, SBB kompanije; Moba Botanical Skincare kozmetike kao i Code Tribe kompanije. Više o kampanji Podrži Super devojčice možete saznati ovde: www.superdevojcice.org.

O izboru dobitnica će odlučivati komisija sastavljena od mladih naučnica, web dizajnerki, programerki i aktivistkinja.

Kandidatkinje koje uđu u uži izbor biće pozvane na online intervju u pratnji roditelja/staratelja u periodu od 27. do 29. aprila 2026. godine.

Imena dobitnica stipendija biće objavljena na našem websajtu i društvenim mrežama 30. aprila 2026. na Međunarodni dan devojčica u IKT-u, a dobitnice i njihove roditelje/staratelje obavestićemo emailom i/ili telefonom, nakon čega sledi potpisivanje ugovora o donaciji sa jednim od roditelja/staratelja, kao i uručivanje stipendije uplatom preko tekućeg računa i Svečana dodela stipendija.

O Međunarodnom danu devojčica

Međunarodni dan devojčica u IKT je ustanovljen na nivou Ujedinjenih nacija i obeležava se svakog četvrtog četvrtka u aprilu. Prvi put je obeležen 2001. godine u Nemačkoj i od tada je u aktivnostima koje su posvećene ovom danu učestvovalo više miliona devojčica širom sveta. Obeležavanje Međunarodnog dana devojčica u IKT trebalo bi da podstakne i ohrabri devojčice da prilikom odabira budućih profesija ali i hobija ne podležu stereotipima i biraju zanimanja iz sektora informaciono komunikacionih tehnologija. Devojčice se osnažuju da se rukovode sopstvenim talentima i željama uprkos očekivanjima često nepodržavajuće i patrijahalne sredine.

Za dodatne informacije možete se obratiti putem email adrese info@superdevojcice.org ili putem sajta www.superdevojcice.org