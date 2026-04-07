VELIKA PROLEĆNA AKCIJA ČIŠĆENJA GRADA U SUBOTU, 18. APRILA

apr 7, 2026

JKP „Kruševac“ sledeće subote, 18. aprila organizuje veliku prolećnu akciju čišćenja grada. Akcija će se sprovoditi na teritoriji 13 gradskih mesnih zajednica u saradnji sa Gradskom upravom, Službom mesnih zajednica, Komunalnom inspekcijom i Komunalnom policijom.

Akcija počinje 18. aprila u 8 časova ujutru i ovom prilikom je upućen poziv građanima da ispred dvorišta iznesu kabasti otpad, koji će se nakon završetka akcije odvesti na deponiju u Srnju.

Realizujući ovakve akcije dva puta godišnje, uz redovne aktivnosti na čišćenju i održavanju grada, Kruševac se svrstava među najčistije gradove u Srbiji.

