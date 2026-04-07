RUKOVODSTVO GRADA ODRŽALO SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA I MEŠTANIMA MESNE ZAJEDNICE LAZAREVAC

Nastavljeni su razgovori predstavnika grada Kruševca sa meštanima mesnih zajednica o planu i programu mesnih zajednica za ovu godinu. Radni sastanak održan je u Lazarevcu.

Predstavnici grada Kruševca krajem prošle godine započeli su obilazak svih mesnih zajednica, kojih je na teritoriji Kruševca ukupno 54, kako bi se u direktnom razgovoru sa meštanima upoznali sa problemima i prioritetima i kako bi se postigao dogovor o predstojećim radovima u tekućoj godini. Sa predstavnicima mesne zajednice Lazarevac održan je radni sastanak kako bi se čule potrebe meštana, a u cilju unapređenja uslova života u njihovoj sredini.

U narednom peridodu radiće se na sanaciji klizišta i bujičnih vodotokova. Prioriteti meštana su i izgradnja Crkvenog doma, uređenje dečijeg igrališta i adaptacija Doma kulture.

Pre dve godine Lazarevac je dobio zdravu pijaću vodu sa sistema jezera Ćelije, a u narednim danima na sistem vodosnabdevanja biće priključeni škola, Crkveni dom i Dom kulture.

Obilazak svih mesnih zajednica na teritoriji Kruševca privodi se kraju. Do sada su radni sastanci održani u 52, a za sutra su najavljeni razgovori u preostale dve a to su Mala reka i Ribare.