U saradnji sa Udruženjem penzionera, Sportski savez grada Kruševca od danas je pokrenuo počela realizacija programa „Plivaj i uživaj“ za penzionere starije od 65 godina.

Na zatvorenim bazenima Sportskog centra, danas je počeo sa realizacijom besplatan program za penzionere starije od 65 godina „Plivaj i uživaj“ koji će se u prvom ciklusu tokom aprila i maja održavati svakog utorka i četvrtka od 10 do 11 sati. Cilj ove aktivnosti je promocija zdravog životnog stila kod svih starosnih kategorija kroz sport i rekreaciju, radi druženja relaksacije, ali i prevencije određenih stanja i bolesti koštano mišićnog sistema. Program realizuje Sportski savez grada Kruševca u saradjnji sa Udruženjem penzionera i SC, a pod pokroviteljstvom grada.

Program „Plivaj i uživaj“ na zatvorenim bazenima SC, sprovodiće profesori fizickog vaspitanja uz koordinaciju licenciranog plivačkog trenera.

Osim u aprilu i maju, program će biti realizovan i u drugom ciklusu tokom oktobra i novembra ove godine, zainteresovani sve dodatne informacije mogu dobiti u Udruženju penzionera Kruševac.