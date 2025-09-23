Letnji period za kruševačku Toplanu protekao u pripremama za predstojeću grejnu sezonu kako bi sve bilo spremno za 15. oktobar, kada i zvanično počinje grejna sezona u Srbiji.

U sredu, 24. septembra u Kraljevu će biti održana sednica Upravnog odbora Toplana Srbije na kojoj će se razmatrati situacija u pojedinačno svakom preduzeću koja proizvodi i ditribuira toplotnu energiju i na osnovu tih informacija biće donate zajedničke odluke o daljim planovima i postupcima pred početak grejne sezone.

Kruševačka Toplana spada u jedno od preduzeća koja koristi tri vrste energenata, gas, mazut i ugalj, a po rečima direktora Milutina Tasića, energenti su obezbeđeni, ugalj se svakodnevno dostavlja i na depou ga trenutno ima preko sedam hiljada tona. Što se tiče gasa, toplana nema dugovanja, niti problema u snabdevanju prema “Srbijagasu” i mazuta ima u dovoljnim količinama.

Obzirom da “Gradska toplana” u Kruševcu koristi sva tri energenta, neophodno je izdvojiti značajna finansijska sredstva za nabavku istih, pored svih ostalih neophodnih investiranja koji takođe koštaju, Toplana je iznela predlog promene cenovne politike usluga čija je procedura u toku, a radi o povećanju cena o 9,4% .

U proceduri je predlog povećanja cena usluga “Gradske toplane” od 9,4 %, koji će se, sudeći po rečima Tasića, verovatno primenjivati od početka grejne sezone.