IZVOĐAČ RADOVA NIJE ISPOŠTOVAO UGOVORNE OBAVEZE, RADOVI NA FASADI GIMNAZIJE OBUSTAVLJENI

Rekonstrukcija fasade na zgradi Kruševačke gimnazije, jednog od najznačajnijih obrazovnih objekata u gradu, tema je koja je izazvala u javnosti brojne komentare, negodovanja i žalbe dela profesora, roditelja, đaka.

Naime, Grad Kruševac je, nakon što sredstva za obnovu fasade nisu dobijena od Ministarstva prosvete, odlučio da radove finansira iz budžeta grada. Usledila je javna nabavaka koju je sprovela Gimnazija, što je i bila obaveza ove institucije, na koju su se javile 4 firme, od kojih je samo jedna ispunjavala uslove i sa kojom je zaključen ugovor.

Zbog celokupne situacije Gradska uprava je kontinuirano bila pod pritiskom da je odgovorna za bezbednost radova, a kako bi otklonili zabrinutost javnosti, Grad je od resornog ministarstva i Školske uprave zatražio alternativna rešenja, poput onlajn nastave ili izmeštanja učenika dok traju radovi, ali to nije bilo moguće.

Ono što je do sada urađeno je da je prethodna dotrajala fasada skinuta, radovi su obustavljeni, a Grad će učiniti sve da nađe načine da se oni nastave, tokom raspusta, nakon ponovne javne nabavke.