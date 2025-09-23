„DANI REPUBLIKE SRPSKE U SRBIJI“ I OVE GODINE U KRUŠEVCU

Manifestacija Dani Republike Srpske pod sloganom „Put sabornosti“ održava se od 23. do 30. septembra u 13 gradova u Srbiji.

Programi iz Banja Luke, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Donje Gradine, Trebinja, Pala i Prijedora biće prikazani u Beogradu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Kruševcu, Subotici, Požarevcu, Novom Sadu, Kragujevcu, Kikindi, Zrenjaninu, Kraljevu, Vranju i Nišu.

Narodni muzej Kruševac i Muzej Republike Srpske Vas pozivaju na svečano otvaranje izložbe „Zmijanjski vez – svjetsko nematerijalno nasljeđe“. Autorka izložbe je Danijele Đukanović, muzejska savetnica, etnološkinja. Svečano otvaranje izložbe održaće se u Velikoj sali Narodnog muzeja Kruševac, u četvrtak, 25. septembra 2025. godine u 18.00 časova.

Izložba sadrži originalne predmete sa zmijanjskim vezom izrađene krajem 19. i početkom 20. veka, ali i predmete njihove savremene primene kroz koje se nastavlja tradicija ovog veza i održavanje veštine. Od 2014. godine zmijanjski vez je deo Uneskove Reprezentativne liste nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, čime je postao deo svetske kulturne baštine.

U okviru kulturnog programa „Dani Republike Srpske u Srbiji“ biće održan koncert 25. septembra u 20 časova u Kruševačkom pozorištu. Ulaz je besplatan, a ulaznice se mogu preuzeti na biletarnici pozorišta svakog dana od 10.30 do 15.00 časova. Broj karata je ograničen, pa se preporučuje da zainteresovani obezbede svoja mesta što pre.

Nastupiće vokalne solistkinje Svjetlana Vidović, Maja Tatić i Ružica Čavić Tomićević, dok će ih pratiti Božana Todorović Ubović na harmonici i Nenad Tomićević na gitari.