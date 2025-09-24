„EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA“ I OVE GODINE U KRUŠEVCU

Evropska noć istraživača je manifestacija koja se organizuje po šesnaesti put i ove godine biće održana u 16 gradova Srbije.

U četvrtak, 25. septembra, na Trgu glumaca, Kulturni centar Kruševac u saradnji sa Udruženjem biologa Kruševac BIOKS i srednjim i osnovnim školama, organizuje manifestaciju pod ovogodišnjim sloganom „U toku sa naukom“. Upoznaće posetioce sa najnovijim naučnim saznanjima, predstaviti neka od fascinantnih otkrića i provesti kroz interaktivne radionice koje će pokazati koliko je nauka deo našeg svakodnevnog života.

Na platou ispred Kulturnog centra Kruševac, u periodu od 17.00 do 19.00 časova, zainteresovani prolaznici imaće prilike da učestvuju u edukativnim eksperimentima zajedno sa učenicima kruševačkih srednjih i osnovnih škola (ŠOSO „Veselin Nikolić“, OŠ „Jovan Popović“, OŠ „Velizar Stanković Korčagin“, OŠ „Brana Pavlović“, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Hemijsko-tehnološka škola Kruševac i Gimnazija Kruševac).