OBELEŽEN 23. SEPTEMBAR, DAN OSNIVANJA 125. MOTORIZOVANE BRIGADE

Dan osnivanja 125. motorizovane brigade obeležava se 23. septembra. Tim povodom u nekadašnjoj kasarni „Rasina“ na spomen obeležje braniocima otadžbine položeno je cveće i održan pomen palim borcima ove jedinice, koji je služilo sveštenstvo kruševačke eparhije.

Vence su na spomen obeležje položili predstavnici Udruženja boraca veterana 125. brigade, članovi porodica poginulih boraca, delegacija Vojske Srbije, grada Kruševca, Rasinskog okruga, veterana 63. brigade, kao i predstavnici drugih udruženja.

Herojska 125. motorizovana brigada je osnovana 23. septembra 1981. u Kosovskoj Mitrovici, a samo devet godina kasnije, proglašena je najboljom brigadom u tadašnjoj JNA. Za doprinos u odbrani otadžbine, herojstvo i požrtvovanje, 125. motorizovana brigada odlikovana je Ordenom narodnog heroja. Prve žrtve u odbrani otadžbine iz ove brigade pale su 1998. godine, a tokom NATO agresije poginulo je 92 pripadnika, 386 je ranjeno, a šestoro se vodi kao nestalo. Samo na Košarama poginulo je 38 njenih pripadnika. 125. motorizovana brigada je poznata najviše po učešću u borbama u rejonu karaule Košare.

Po završetku rata, jedinica je dislocirana u Kruševac. Rasformirana je 2005. kada nastaje 6. Centar za obuku koji prerasta u Komandu za razvoj Rasinske brigade i nastavlja tradiciju 125. herojske motorizovane brigade.