U KRUŠEVCU OBELEŽENO 17 GODINA OD OSNIVANJA SRPSKE NAPREDNE STRANKE

Štandom na Trgu kosovskih junaka, podelom informativnog materijala i razgovorom sa sugrađanima, Srpska napredna stranka u Kruševcu je obeležila 17 godina od osnivanja.

SNS je osnovana 21. oktobra 2008. godine, podsetili su kruševački naprednjaci i u razgovoru sa Kruševljanima najavili odgovorno vršenje vlasti i nastavak izgradnje i napredovanja Grada na svim poljima, kao i u prethodnih 13 godina, od kada je Srpska napredna stranka na vlasti.

17. rođendan članovima i simpatizerima stranke čestitala je Snežana Radojković ispored Gradskog odbora kruševačkih naprednjaka. SNS u Kruševcu broji oko 22.000 članova, raspoređenih u 63 mesna odbora.