STUDENTI I SA MANJE OD 48 ESPB BODOVA MOGU KONKURISATI ZA STUDENTSKE DOMOVE I KREDITE

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da studenti upisani na budžet sa manje od 48 ostvarenih ESPB bodova mogu da konkurišu za smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarada pod istim uslovima kao i ostali studenti koji se finansiraju iz budžeta.

Takođe, oni mogu konkurisati i za kredite pod istim kriterijumima koji su predviđeni Zakonom o učeničkom i studentskom standardu, važećim pravilnicima i objavljenim konkursima.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu studentskih kredita, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike, koji imaju državljanstvo Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija i imaju prebivalište na teritoriji Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prve godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar, i studenti od druge do pete (i šeste) godine osnovnih studija.

Uslov za dobijanje studentske stipendije su položeni svi ispiti iz prethodne godine i ostvarena prosečna ocena od najmanje devet (9).

Opširnije informacije o uslovima i o tome ko se može prijaviti na konkurs za dobijanje studentske stipendije ili kredita možete pronaći ovde.

Rok za prijavljivanje na konkurs, koji će biti dostupan na adresi https://kreditistipendije.prosveta.gov.rs, je od 1. novembra do 1. decembra.

Pravo na smeštaj u ustanovi za smeštaj studenata imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u određenu godinu na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike, koji imaju državljanstvo Srbije i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studira.

Pravo na smeštaj u ustanovi mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, pod uslovima iz stava 1 ove tačke, osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije.