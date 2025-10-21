NESTLÉ SRBIJA, U OKVIRU FESTIVALA ZDRAVE HRANE, ORGANIZOVALA EDUKATIVNE RADIONICE ZA DECU

Na platou ispred Kulturnog centra Kruševac, organizovan je Festival zdrave hrane, koji je okupio veliki broj učesnika. Prijatelj festivala zdrave hrane u Kruševcu, kompanija Nestlé Srbija organizovala je edukativne radionice i druge sadržaje za decu i roditelje.

Festival zdrave hrane, koji je po šesti put organizovan u Kruševcu, svake jeseni podseća da se zdravije navike stvaraju od najranijeg uzrasta.

Na platou ispred Kulturnog centra održano je druženje za oko 150 osnovaca, a kompanija Nestlé Srbija, prijatelj Festivala, organizovala je radionice i druge sadržaje na temu edukacije, kako dece tako i njihovih roditelja. Kompanija Nestlé je u okviru globalne inicijative „Nestlé za zdraviju decu“ pokrenula program “Zdravo Rastimo” u cilju pomoći roditeljima i nastavnicima da kod osnovaca razviju zdrave životne navike, a koji se realizuje već 15 godina.

Više od 250.000 dece naučilo je kako da balansirana ishrana i fizička aktivnost budu deo njihove svakodnevice. U okviru Nestlé zone, deca su kroz igru prolazila kroz kratke edukativne punktove o grupama namirnica, važnosti hidratacije i dobrog sna, kao i o njihovom značaju za zdrav rast i razvoj.

Kao podsetnik da ove navike treba da budu deo svakodnevice, najmlađi Kruševljani dobili su korisne materijale prilagođene njihovom uzrastu, a posebnu pažnju privukao je kuvar praktičnih i ukusnih recepata Zdravo klopajmo.

Manifestacija „Festival zdrave hrane“ u Kruševcu tradicionalno okuplja lokalne škole, udruženja i partnere koji kroz radionice, predavanja i praktične aktivnosti promovišu zdravije izbore za sve generacije.

Nestlé se zalaže da poruka o značaju fizičke aktivnosti i balansirane ishrane stigne do dece širom Srbije, te je nedavno obezbedio sportsku opremu za dečji fudbalski klub iz Vranjske Banje, a u poslednjih nekoliko godina organizivao je sportske dane u Sikirici kod Paraćina, Kraljevu, Novom Sadu i Čačku. Tokom proteklih 20 godina, Nestlé je pokrenuo brojne projekte usmerene na podršku i razvoj lokalne zajednice. Kompanija je pomogla donacijama osetljivu kategoriju stanovništva, sprovodi edukacije o pravilnoj ishrani kroz program „Zdravo rastimo“, mlade profesionalce podržala kroz brojne šanse za karijeru čime dokazuje posvećenost i podršku zajednici i budućnosti mladih. Misija kompanije Nestlé je unapređenje kvaliteta života i doprinos zdravijoj budućnosti.