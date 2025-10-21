NESTLÉ SRBIJA, U OKVIRU FESTIVALA ZDRAVE HRANE, ORGANIZOVALA EDUKATIVNE RADIONICE ZA DECU

Društvo, Vesti

Na platou ispred Kulturnog centra Kruševac, organizovan je Festival zdrave hrane, koji je okupio veliki broj učesnika. Prijatelj festivala zdrave hrane u Kruševcu, kompanija Nestlé Srbija organizovala je edukativne radionice i druge sadržaje za decu i roditelje.

Festival zdrave hrane, koji je po šesti put organizovan u Kruševcu, svake jeseni podseća da se zdravije navike stvaraju od najranijeg uzrasta.

Na platou ispred Kulturnog centra održano je druženje za oko 150 osnovaca, a kompanija Nestlé Srbija, prijatelj Festivala, organizovala je radionice i druge sadržaje na temu edukacije, kako dece tako i njihovih roditelja. Kompanija Nestlé je u okviru globalne inicijative „Nestlé za zdraviju decu“ pokrenula program “Zdravo Rastimo” u cilju pomoći roditeljima i nastavnicima da kod osnovaca razviju zdrave životne navike, a koji se realizuje već 15 godina.

Više od 250.000 dece naučilo je kako da balansirana ishrana i fizička aktivnost budu deo njihove svakodnevice. U okviru Nestlé zone, deca su kroz igru prolazila kroz kratke edukativne punktove o grupama namirnica, važnosti hidratacije i dobrog sna, kao i o njihovom značaju za zdrav rast i razvoj.

Kao podsetnik da ove navike treba da budu deo svakodnevice, najmlađi Kruševljani dobili su korisne materijale prilagođene njihovom uzrastu, a posebnu pažnju privukao je kuvar praktičnih i ukusnih recepata Zdravo klopajmo.

Manifestacija „Festival zdrave hrane“ u Kruševcu tradicionalno okuplja lokalne škole, udruženja i partnere koji kroz radionice, predavanja i praktične aktivnosti promovišu zdravije izbore za sve generacije.

Nestlé se zalaže da poruka o značaju fizičke aktivnosti i balansirane ishrane stigne do dece širom Srbije, te je nedavno obezbedio sportsku opremu za dečji fudbalski klub iz Vranjske Banje, a u poslednjih nekoliko godina organizivao je sportske dane u Sikirici kod Paraćina, Kraljevu, Novom Sadu i Čačku. Tokom proteklih 20 godina, Nestlé je pokrenuo brojne projekte usmerene na podršku i razvoj lokalne zajednice. Kompanija je pomogla donacijama osetljivu kategoriju stanovništva, sprovodi edukacije o pravilnoj ishrani kroz program „Zdravo rastimo“, mlade profesionalce podržala kroz brojne šanse za karijeru čime dokazuje posvećenost i podršku zajednici i budućnosti mladih. Misija kompanije Nestlé je unapređenje kvaliteta života i doprinos zdravijoj budućnosti.