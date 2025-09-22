U KRUŠEVCU OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN MIRA

Svetski dan mira, koji je ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija (UN), obeležava se svake godine 21. septembra, podsećajući međunarodnu zajednicu na važnost mira i pozivajući na konkretne akcije za smanjenje sukoba i nasilja.

Kod Spomenika mira u Kruševcu, prigodnim program uz veliki broj zvanica, obeležen je Svetski dan mira.

Svečanost je ujedno bila i prilika da se dodele plakete zaslužnima u slavu mira koje su dobili Grad Kruševac, Sektor za vanredne situacije, dobrovoljno vatrogasno društvo Jasika, Fondacija „Zajedno za osmeh“, a plaketa je uručena i Akademiku profesoru Grujici Ljubisavljeviću iz Kruševca, članu Ruske akademije nauka i dobitniku zlatne plakete Ruske Federacije, promoteru grada Kruševca i glasnogovorniku publicisti kulturnih vrednosti grada Kruševca, kao i Klubu privrednika Kruševac.

Obeležavanje Svetskog dana mira završeno je puštanjem golubova mira i balona sa porukama mira.

Međunarodni dan mira poziva sve nas da doprinesemo stvaranju sveta u kojem će poštovanje, pravda i međusobno razumevanje biti vodeći principi.