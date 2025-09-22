U KRUŠEVCU OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN BEZ AUTOMOBILA

Danas se završava Evropska nedelja mobilnosti, a aktivnosti koje su realizovane organizovane su pod sloganom „Mobilnost za sve“.

U Kruševcu su od 16. do 22.septembra održane aktivnosti za decu i građane, a glavni cilj je promocija održivih vidova prevoza i smanjenje zagađenja.

Poslednjeg dana Evropske nedelje mobilnosti u okviru Međunarodnog dana bez automobila predstavnice gradske uprave za put do posla koristile su alternativne vidove prevoza. Pomoćnica za omladinu i sport Nevena Plavšić do posla je došla električnim biciklom, a njena koleginica za ekologiju Ana Prvanov na posao je došla pešice.

Evropska nedelja mobilnosti je vodeća kampanja Evropske unije za ukazivanje na znaćaj održive urbane mobilnosti, pokrenuta 2002. godine. Cilj joj je da inspiriše lokalne vlasti širom Evrope da uvedu i promovišu održive načine kretanja – hodanje, vožnju bicikla i korišćenje javnog prevoza i da ih svima učini dostupnim.