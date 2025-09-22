OKO 13.000 LJUDI TOKOM VIKENDA PRATILO FESTIVAL BALONA U KRUŠEVCU

U Kruševcu je proteklog vikenda održan 9. po redu Međunarodni festival balona „Kruševac kroz oblake“, koji je i ove godine okupio veliki broj učesnika i posetilaca iz zemlje i inostranstva.

Direktor Turističke organizacije Nikola Despotović se zahvalio Gradu Kruševcu, Gradskoj upravi i Ministarstvu turizma i omladine na podršci proteklih godina.

Kruševac je postao poznat, pored svog kulturnog i istorijskog nasleđa, i po Festivalu balona, i kao takav se našao na turističkoj mapi sa jednim od najlepših festivala u Srbiji.

Festival je održan na Bagdali, a program je obuhvatio bogat kulturno-zabavni sadržaj namenjen svim generacijama.

Prve večeri festivala koncert je održao popularni pevač Nikola Rokvić, a dan kasnije i Milica Pavlović.

Posetioci su mogli da uživaju u Svetu letećih balona, uključujući podizanje i spuštanje u korpi balona. Po procenama, preko 13 hiljada posetilaca pratilo je program u okviru Festivala balona “Kruševac kroz oblake“.