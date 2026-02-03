U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU 4. FEBRUARA, OD 20 SATI PREMIJERA PREDSTAVE „TAKO JE MORALO BITI“

Melodrama Branislava Nušića “Tako je moralo biti“ premijerno će biti izvedena u sredu, 4. februara, dok je 1. repriza zakazana za četvrtak. Ova predstava prva je od novih ostvarenja koja će se premijerno izvoditi povodom obeležavanja 80 godina od osnivanja profesionalnog pozorišta u Kruševcu.

Režiju potpisuje Snežana Udicki, a u predstavi igraju Nebojša Vranić, Jovana Đorić, Nevena Ilić, Stevan Zdravić, Jelena Vukićević i Nikola Pantović.

Najplodniji i najpopularniji srpski komediograf Branislav Nušić napisao je ovu autentičnu melodramu, jednu od retkih u našoj dramskoj kniževnosti.

„Tako je moralo biti“ je drama o moralnom padu i krahu ideala. To je priča o procesu moralne degradacije u svetu u kojem je svaki dodir sa novcem problematičan, a ljubav onemogućena.