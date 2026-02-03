Jefimija TV, Kruševac

Kultura Vesti

U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU 4. FEBRUARA, OD 20 SATI PREMIJERA PREDSTAVE „TAKO JE MORALO BITI“

ByGoran Nikolić

feb 3, 2026

Melodrama Branislava Nušića “Tako je moralo biti“ premijerno će biti izvedena u sredu, 4. februara, dok je 1. repriza zakazana za četvrtak.  Ova predstava prva je od novih ostvarenja koja će se premijerno izvoditi povodom obeležavanja 80 godina od osnivanja profesionalnog pozorišta u Kruševcu.

Režiju potpisuje Snežana Udicki, a u predstavi igraju Nebojša Vranić, Jovana Đorić, Nevena Ilić, Stevan Zdravić, Jelena Vukićević i Nikola Pantović.

Najplodniji i najpopularniji srpski komediograf Branislav Nušić napisao je ovu autentičnu melodramu, jednu od retkih u našoj dramskoj kniževnosti.

„Tako je moralo biti“ je drama o moralnom padu i krahu ideala. To je priča o procesu moralne degradacije u svetu u kojem je svaki dodir sa novcem problematičan, a ljubav onemogućena.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVAC OBELEŽIO NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

feb 2, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PONEDELJAK LEDENI DAN, OD UTORKA TOPLIJE, U ČETVRTAK U KRUŠEVCU PREKO 15°C

feb 1, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

DO 28. FEBRUARA OTVOREN KONKURS ZA PRIJEM NOVIH VOJNIKA U ELITNE JEDINICE VOJSKE SRBIJE

feb 1, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Kultura Vesti

U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU 4. FEBRUARA, OD 20 SATI PREMIJERA PREDSTAVE „TAKO JE MORALO BITI“

03.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVAC OBELEŽIO NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

02.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PONEDELJAK LEDENI DAN, OD UTORKA TOPLIJE, U ČETVRTAK U KRUŠEVCU PREKO 15°C

01.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

DO 28. FEBRUARA OTVOREN KONKURS ZA PRIJEM NOVIH VOJNIKA U ELITNE JEDINICE VOJSKE SRBIJE

01.02.2026. Goran Nikolić